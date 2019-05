Peste câteva zile, judecătorii din CCR vor avea de luat o decizie cu privire la completurile de trei judecători. Întrebat dacă, odată pronunţată sentinţa în dosarul Liviu Dragnea, se poate spune că acea decizie este „dezbrăcată” de orice element politic, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat, într-o intervenţie telefonică la Digi 24:

„Mai sunt mulţi în situaţia aceasta a lui Liviu Dragnea, care aşteaptă acea decizie, ca să se reia procesele lor de undeva, din istorie, de la capăt, de undeva din spate, de departe…Tensiunea există, şi interesul pentru acea decizie este la fel de mare, chiar dacă cel care era la vârful piramidei nu mai are interesul. Deşi s-ar putea să-l aibă şi el dacă se constată că acel complet care l-a judecat iniţial a fost constituit nelegal, am putea asista la o situaţie în care l-am vedea plecând cum am văzut pe alţii din urmă, când au declarat completurile de cinci neconstituţionale. Aţi văzut cum au plecat seara de la închisoare, câţiva domni care au fost trimişi acolo după mulţi ani de cercetări. Ar însemna o reluare a procesului”.

Dând o replică parlamentarului Cătălin Rădulescu, care a avut o intervenție dură la Digi 24 considerând sentința de luni, 27 mai, în cazul lui Liviu Dragnea, ca fiind ”o execuție” a statului paralel, Augustin Zegrean a spus: Nici îngerii dacă erau judecători nu-l puteau salva pe Liviu Dragnea de această sentinţă!”

Întrebat dacă ar fi astăzi judecător la Înalta Curte, ce decizie ar lua, Augustin Zegrean a spus: „Nu, nu mă implic!”

(Jurnal)