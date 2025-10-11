Robert Costache a fost numit consilier local în locul lui George Pălălău, care a demisionat!

Luni, 13 octombrie, în Consiliul Local Giurgiu, se va depune din nou jurământul. Tânărul liberal Costache Robert-Andrei îl va înlocui pe consilierul local George Pălălău. Această înlocuire vine după ce directorul Zonei Libere Giurgiu, și-a depus demisia din funcția de consilier local.
Cine este Robert Costache:
Pentru cine nu îl cunoaște pe noul consilier local, acesta este doctor în Management după ce a terminat Școala Doctorală de Management – din cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Costache Robert-Andrei are doar 29 ani.
În prezent este consilier parlamentar și Business Developer – AB Traduceri (în mediul privat). A fost consilier parlamentar, consilier personal al primarului municipiului Giurgiu Adrian Anghelescu, consilier la cabinetul secretarului de stat (Ministerul Antreprenoriatului și Turismului) și consilier local ( în mandatul trecut).
A scris articole științifice publicate în reviste de specialitate. Unele dintre ele deja au fost citate in alte articole stiintice…A fost nominalizat, împreună cu întreaga echipă a Asociației Călător prin România, pe lista Forbes 30 sub 30 în 2022.
A participat în perioada 20.03. -24.03.2024 la proiectul Erasmus+ intitulat „You(th)App” în Maribor, Slovenia. Acest proiect a fost cofinanțat de Uniunea Europeană.
A participat în perioada 20.10-22.10.2023 la proiectul intitulat „Academia pentru Dezvoltare Durabilă”, organizat de Delegații de Tineret ai României la ONU. Acest proiect a fost finanțat de către US Department of State, prin intermediul FLEX Alumni Grants.
A participat în perioada 28.09.-01.10.2023 la proiectul „Academia Liberală” ediția 2023 organizată de Friedrich Naumann Foundation Romania and Moldova în cooperare cu Institutul pentru Libertate și Democrație.
A participat în perioada 12.05.-15.05.2022 la proiectul „Școala Libertății de la Sighet” ediția 2022 organizată de Friedrich Naumann Foundation Romania and Moldova în cooperare cu Institutul pentru Libertate și Democrație.
A câștigat pe data de 18 decembrie 2019 locul întâi în cadrul Competiției Civic Avengers, organizat de Inițiativa România, Fundația Friederich Nauman pentru Libertate și sprijinit de Ambasada Canadei. În urma câștigării acestui concurs, a avut ocazia de a participa la „O discuție la cafea cu Președintele României”, dl Klaus Iohannis, și de a-i adresa domniei sale o întrebare despre Educație. Un moment marcat și de cotidianul nostru…
Robert Costache este Președintele Organizației Municipale “Tineretul Național Liberal” Giurgiu.
A fost propus în 2024 – candidat al Partidului Național Liberal Giurgiu la Consiliul local al Municipiului Giurgiu, iar în 2020, candidat al Partidului Național Liberal Giurgiu la Camera Deputaților. Și tot în 2020, candidat al Partidului Național Liberal Giurgiu la Consiliul local al Municipiului Giurgiu.