Anunț public privind decizia etapei de încadrare

joi, octombrie 2, 2025
Jurnal giurgiuvean
RĂDULESCU FLORIAN, titular al planului ”PUZ – Dezmembrare teren pentru construire locuințe individuale”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Giurgiu, de nesolicitare a evaluării de mediu pentru proiectul care se va realiza în mun. Giurgiu, str. Frasinului, nr. 16A, CF 39955, NC 39955, str. Sabarului, FN, CF 39666, NC 38666, str. Frasinului, nr.16B, CF 39785, NC 39785.

   Decizia etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://djmgr.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la decizia de încadrare timp de 10 zile de la data afișării anunțului.

