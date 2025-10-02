FOTBAL. Liga a III-a, Etapa a 7-a : „SCM Dunărea 2020 Giurgiu” întâlnește pe „ ACSO Filiași”

În etapa a 7-a, a Ligii a III-a, seria a 5-a, sâmbătă, 4 octombrie, formaţia locală „Dunărea ” va întâlni pe „ACSO Filiași”, iar succesul este obligatoriu pentru a urca pe loc de play-offul ierarhiei. Înaintea fluierului de start, Dunărea ocupă locul 5, cu 8 puncte, și este într-o formă excelentă, fiind neînvinsă în 5 din ultimele 6 meciuri, în timp ce echipa din Filiași este pe ultimul loc, cu 3 puncte. “Un meci pe teren propriu pe care dorim să-l câștigăm. Chiar dacă întâlnim echipa de pe ultimul loc al clasamentului, ne dorim să fim cât se poate de concentrați pentru a câștiga punctele puse în joc și la sfârșit să ne bucurăm alături de suporterii noștri. Nu ne uităm la clasament… Încercăm să luăm fiecare meci în parte, să practicăm un fotbal bun…” a declarat prof. Mirel Marin, director și manager al Clubului Dunărea Giurgiu. Î Din păcate antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Argeș Vintilă, nu va putea conta pe un jucător de bază, Sorin Mănăilă, suspendat din cauza cartonașului roșu primit în meciul de laTurnu Măgurele. Meciul „Dunărea Giurgiu” – „ACSO Filiași” va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul din Complexul Sportiv Marin Anastasovici şi va conta pentru etapa a 7-a a campionatului Ligii a III-a , seria a 5-a. PS: Înaintea acestui meci „Dunărea Giurgiu” a jucat marți, un joc de pregătire, în deplasare, cu echipa Dinamo București 2, pe care a învins-o cu scorul de 3-2. Meciurile rundei a șaptea se vor desfășoară după următorul program:

Vineri 3 Octombrie 2025,ora 15:00: ACS AXI Arena – ACS Academica Balș ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CSM Cetatea Turnu Măgurele CSM Alexandria – CSL Nanov Sâmbătă 4 Octombrie 2025,ora 15:00: SCM Dunărea 2020 Giurgiu – ACSO Filiaşi Universitatea Craiova 2 – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Anulat AFC Progresul 1944 Spartac – ACS Oltul Curtişoara (Costel Spînu)