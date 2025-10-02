Evenimente: Nașteri / Căsătorii/ Decese

N A Ș T E R I
18.09
Ursaciuc Karina Ștefania
Ursaciuc Anais Ionela
23.09
Bică Sofia Maria
Stănculeanu Cataleya Maria
24.09
Manea Vian Casian Andrei
–––––––––––––––––––
C A S A T O R I I
04.10
Speriatu Andrei Codruț & Constantin Nicolle Ruxandra
Stan Denis Maria & Harnagea Alina Cristina
Popa Florin Mugurel & Dârjan Elena Raluca
06.10
Burlan Ginel Nelu & Adîr Mariana
07.10
Pope Ionuț Alin & Speriatu Alexandra Ioana
08.10
Călin Gabriel Florinel & Briceag Carina Emanuelaâ
09.10
Soisun Alin Iulian & Arnaudova Tihomira
10.10
Mustafa Florin Daniel & Durnă Delia Emy Mihaela
–––––––––––––––––-
D E C E S E
24.09
Popovici Georgică 69 ani
25.09
Badârcea Ion 73
Bone Paul 55
Popa Nicolae 80
Dumitrescu Stelică 92
Cerban Maria 80
Pășălan Gheorghe 71
Condilă Petre 78
26.09
Vasile Neculai 73
Avram Petrică 55
Cărjaliu Lili 76
Petrache Gherghina 86
27.09
Ciobanu Radu 68
Stan Viorel 75
Bone Stan 87
Burlacu Dumitru 86
28.09
Nicolae Tudor 63
Asofronie Gena 69
Soare Niculae 69
29.09
Stroe Marian 58 ani
––––––––––––––––