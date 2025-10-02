Evenimente: Nașteri / Căsătorii/ Decese

joi, octombrie 2, 2025
N A Ș T E R I

 

 

 

18.09

Ursaciuc Karina Ștefania

Ursaciuc Anais Ionela

23.09

Bică Sofia Maria

Stănculeanu Cataleya Maria

24.09

Manea Vian Casian Andrei

–––––––––––––––––––

C A S A T O R I I

 

 

 

04.10

Speriatu Andrei Codruț & Constantin Nicolle Ruxandra

Stan Denis Maria & Harnagea Alina Cristina

Popa Florin Mugurel & Dârjan Elena Raluca

06.10

Burlan Ginel Nelu & Adîr Mariana

07.10

Pope Ionuț Alin & Speriatu Alexandra Ioana

08.10

Călin Gabriel Florinel & Briceag Carina Emanuelaâ

09.10

Soisun Alin Iulian & Arnaudova Tihomira

10.10

Mustafa Florin Daniel & Durnă Delia Emy Mihaela

–––––––––––––––––-

D E C E S E

24.09

Popovici Georgică 69 ani

25.09

Badârcea Ion 73

Bone Paul 55

Popa Nicolae 80

Dumitrescu Stelică 92

Cerban Maria 80

Pășălan Gheorghe 71

Condilă Petre 78

26.09

Vasile Neculai 73

Avram Petrică 55

Cărjaliu Lili 76

Petrache Gherghina 86

27.09

Ciobanu Radu 68

Stan Viorel 75

Bone Stan 87

Burlacu Dumitru 86

28.09

Nicolae Tudor 63

Asofronie Gena 69

Soare Niculae 69

29.09

Stroe Marian 58 ani

 

––––––––––––––––

