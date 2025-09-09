marți, septembrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Accident violent la Slobozia, pe DN5C – un bărbat a ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit!

Accident violent la Slobozia, pe DN5C – un bărbat a ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit!

Jurnal
-
0
Accident violent la Slobozia, pe DN5C – un bărbat a ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit!

Dimineața a început cu un accident grav pe DN5C, în localitatea Slobozia, județul Giurgiu, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, unul dintre vehicule a ricoșat într-o altă mașină care era staționată.

Un bărbat de 38 de ani a rămas blocat în autoturismul avariat. Acesta era conștient și cooperant, fiind scos în siguranță de pompieri și transportat de echipajul medical la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) al Spitalului Județean de Urgență.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Giurgiu cu o autospecială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: ISU Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer fragmentat
18 ° C
18 °
18 °
58 %
2.3kmh
62 %
mar
31 °
mie
34 °
J
32 °
vin
24 °
S
30 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com