Taxele de pod,  au fost majorate!

Noile tarife ale trecerilor pe pod sunt mai mari decât cele stabilite înainte prin Ordinul 1.836/2018. Mai exact, taxa de pod pentru autoturisme a crescut:
de la 13 lei la 19 lei (o trecere) – pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;
de la 11 lei la 16 lei (o trecere) – pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.
Noua ordonanță nu modifică și tarifele pentru utilizarea podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu- Ruse, ele rămân aceleași.
Ordonanța modifică și valoarea amenzilor ce se aplică în cazul în care șoferii nu plătesc taxa de pod.
Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului (taxei de pod) s-au majorat de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime – de la 260 de lei la 380 de lei.