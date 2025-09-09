marți, septembrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate ANUNȚ! Cadru didactic ofer meditații…!

ANUNȚ! Cadru didactic ofer meditații…!

Jurnal
-
0
ANUNȚ! Cadru didactic ofer meditații…!

Cadru didactic cu experiență de peste 40 de ani în învățământ, ofer meditații și suport pentru efectuarea temelor elevilor de la clasele pregătitoare, până la clasa a IV-a.

Relații la tel. 0768539112

VREMEA

Giurgiu
câțiva nori
29.8 ° C
29.8 °
29.8 °
27 %
3.1kmh
12 %
mar
31 °
mie
33 °
J
31 °
vin
28 °
S
30 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com