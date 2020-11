De la începutul săptămânii viitoare, Zona Liberă Giurgiu are un nou director adjunct, în persoana lui Mihai Matei.

Născut la data de 20.01.1965, în orașul Pietroșani, județul Teleorman, este absolvent al Liceului "Ion Maiorescu" din Giurgiu, apoi al Facultății de Mecanică Agricolă din cadrul Institutului Politehnic București. Este căsătorit, soția sa fiind directorul Sucursalei Băncii Transilvania din Giurgiu. Are doi copii: Sandra, arhitect și Erwin, absolvent de medicină.

În trecut, a lucrat în domeniul agriculturii, conform pregătirii profesionale. S-a hotărât apoi să-și schimbe locul de muncă și, timp de șapte ani, a lucrat în domeniul bancar, respectiv la Sucursala Banc Post din Giurgiu, activând în serviciul de marketing și evaluări. După experiența acumulată în acest domeniu, a trecut în rândul afaceriștilor. Din 2016 este consilier local PNL.

(Jurnal)