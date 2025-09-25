Zona de relaxare a orașului, din spatele Parcului fără nume, a ars astăzi, fiind stins după orele prânzului. Care sunt bănuielile privind cauzele incendiului…(Galerie FOTO + VIDEO)

Astăzi, 25 septembrie, în jurul orei 14.30, un incendiu de proporții a cuprins o parte a zonei de relaxare, amenajată de către GSL, recte Primăria Giurgiu, aflată în spatele Parcului fără nume din municipiul Giurgiu.
În incendiu a ars toată vegetația zonei, pompierii intervenind cu mai multe mașini pentru a putea opri flăcările focului ce puteau să cuprindă și anexele restaurantului aflat în apropiere, vântul bătând cu putere…
După cum ne spuneau membrii echipei de pompieri aflați la locul incendiului, a ars pe lângă vegetația uscată, bănci , umbrare și grătare din acest loc amenajat, flăcările întinzându-se până la carosabilul șoselei ce duce către zona cunoscută ca fostul bac al lui Mucă.
Mână criminală sau pură neglijență…?
Întrebați care ar fi cauza producerii incendiului pompierii ne-au spus că urmează ca cercetările să stabilească acest lucru, dar ei bănuiesc că jarul unui grătar nestins încă din seara zilei trecute, ar fi cauza. Focul ar fi ars mocnit, iar sub bătaia vântului din această dimineață el s-a aprins cu vâlvătaie, prinzând amplitudine și răspândindu-se în toată zona.
Intervenția pompierilor a fost promptă, ea desfășurându-se pe parcursul a circa o jumătate de oră.
Mulțumim giurgiuveanului care ne-a sesizat incendiul, putând astfel să fim prezenți la locul acestuia, chiar la momentul în care erau stinse ultimele mici porțiuni arzânde…
(Jurnal)