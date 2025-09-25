Deputat Alexandru Andrei: „Am votat , ca avocații să nu mai fie obligați să suspende activitatea profesională pentru a beneficia în continuare de ajutorul pentru creșterea copilului.”

„Am votat ieri, în ședința de plen a Camerei Deputaților, în favoarea unui proiect legislativ care se referă la modificarea condițiilor de acordare a ajutorului pentru creșterea copilului pentru avocați.

Astfel, a fost abrogat articolul 95 din Legea 72/2016, care prevedea că acordarea ajutorului pentru creșterea copilului se sistează în momentul în care beneficiarul (asiguratul) relua activitatea profesională de avocat, chiar dacă nu se suspendase voluntar exercitarea profesiei.

Mai exact, conform acestui articol, ajutorul pentru creșterea copilului era sistat începând cu prima zi a lunii în care avocatul, în calitatea sa de asigurat, relua activitatea profesională, iar regula se aplica indiferent dacă avocatul își suspendase voluntar exercitarea profesiei sau nu.

Prin abrogarea acestui articol, avocații nu mai sunt obligați să suspende activitatea profesională pentru a beneficia în continuare de ajutorul pentru creșterea copilului. Acum pot fie să reia, fie să continue să lucreze fără a pierde acest drept.

Această modificare – inițiată și promovată printr-o propunere legislativă a parlamentarilor liberali – are ca scop crearea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea personală pentru avocați, permițându-le să revină pe piața muncii mai ușor după nașterea unui copil.