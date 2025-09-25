Azilele din Giurgiu, între criză și speranță: două centre închise, stare de urgență și promisiunea redeschiderii

Problemele din sistemul de asistență socială pentru vârstnici din județul Giurgiu au intrat din nou în atenția publică. Două centre rezidențiale – Mironești și Singureni – și-au suspendat activitatea în ultimele luni, lăsând în incertitudine zeci de beneficiari și familiile lor.
Situația a dus la declararea stării de urgență de către DGASPC Giurgiu, iar bătrânii au fost relocați provizoriu în centrele din Hotarele și Oncești.
Cauza principală? „Lipsa de personal specializat și modificările drastice aduse legislației după scandalul „Azilelor Groazei” – ne spunea directorul DGASPC, Vișinel Bălan.
Noile norme prevăd ca 80% din angajați să fie personal de specialitate, însă la Giurgiu, schema era dominată de personal administrativ (60%).
Vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, George Dobre a precizat că problemele sunt temporare:
„La Mironești activitatea este suspendată, iar la Singureni sperăm să reluăm funcționarea săptămâna viitoare. Am avut o problemă de resurse umane, dar în ședința ordinară de luni completăm organigrama și solicităm din nou licența. În paralel, s-au făcut renovări și modernizări complete (foto).”
La rândul său, directorul DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan, a transmis un mesaj ferm:
„Respect legea și nu fac compromisuri. Chiar dacă au existat presiuni și demisii, opțiunea angajaților trebuie respectată. Personal am investit resurse pentru ca beneficiarii să fie tratați cu respect. Starea de urgență a fost necesară pentru a putea continua legal renovările și angajările.”
În prezent, centrele de la Hotarele și Oncești funcționează la capacitate extinsă, fiind nevoite să acomodeze beneficiarii mutați de la Singureni. Autoritățile dau însă asigurări că nu există supraaglomerare și nici disfuncționalități majore, ci doar adaptări temporare.
În ciuda disconfortului creat, autoritățile spun că soluțiile sunt în curs de implementare, iar bătrânii nu vor fi lăsați fără sprijin. Pentru acești oameni – părinți, bunici, suflete dragi – siguranța și respectul trebuie să rămână pe primul loc.
(Florian TINCU)
Foto: CJ Giurgiu