Ziua Națională de Curățenie în Giurgiu: 10.000 de voluntari înscriși pentru acțiunea din 21 septembrie

Mariana Mitroi, organizator județean al campaniei „Let’s Do It, România!”, a anunțat că Giurgiu se pregătește intens pentru Ziua Națională de Curățenie, care va avea loc pe 21 septembrie. Până în acest moment, în jur de 10.000 de voluntari din întreg județul s-au înscris pentru a participa la acțiunea de ecologizare. „Și anul acesta vom organiza Ziua Națională de Curățenie în data de 21 septembrie. La nivelul județului Giurgiu sunt înscriși până acum în jur de 10.000 de voluntari din întreg județul. Din cele 54 de unități administrativ-teritoriale, s-au înscris un număr de 45, ceea ce înseamnă că procentul este destul de bun. Cu siguranță vor participa și din celelalte comunități, fiindcă școlile, în general, s-au înscris și sunt cei mai mari susținători ai proiectului nostru”, a declarat Mariana Mitroi. Aceasta a subliniat importanța educației ecologice în viitorul campaniilor organizate de „Let’s Do It, România!”: „Ne dorim, ca de acum înainte, să acordăm o atenție sporită nu doar campaniilor de ecologizare, ci și campaniilor de educație ecologică. Prin urmare, începând din această toamnă, Let’s Do It România va lansa multe programe de educație ecologică cu finanțare la nivelul școlilor și al comunităților.” Mitroi a evidențiat și impactul pozitiv al noului sistem de garanție-returnare asupra mediului, menționând că acesta a redus numărul deșeurilor din plastic, însă natura continuă să fie afectată de alte tipuri de deșeuri: „Odată cu sistemul de garanție-returnare, nu mai observăm în natură atât de multe plastice, însă apar alte deșeuri, alte provocări. Cu siguranță, se vor găsi soluții pentru toate, dar noi vrem să avem o natură curată, pentru viitorul copiilor noștri.” Organizatorii speră să depășească numărul de voluntari din anii anteriori, când Giurgiu s-a clasat printre primele cinci județe din țară ca implicare și număr de participanți. În 2023, peste 15.000 de giurgiuveni au contribuit la acțiunile de ecologizare. „Vă așteptăm cu toții sâmbătă, să fiți alături de noi, giurgiuvenii, să dăm dovadă că ne pasă de natură și să arătăm că suntem solidari. În anii trecuți, numărul voluntarilor a depășit 15.000, iar Giurgiu s-a situat de fiecare dată între primele cinci județe la nivel național, ca număr de voluntari și ca implicare”, a adăugat Mariana Mitroi. Ziua Națională de Curățenie, organizată de „Let’s Do It, România!”, este o acțiune anuală care mobilizează mii de voluntari din toată țara, având ca scop colectarea deșeurilor și promovarea comportamentului ecologic responsabil. (Carmen JIPA)