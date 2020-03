Conform presei din Prahova, începând de miercuri, 25 martie, comisarul şef Viorel Polexe, Şeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, ar fi urmat să fie împuternicit la comanda IPJ Prahova.

Contactat telefonic, comisarul șef Viorel Polexe a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Într-adevăr, a existat această ofertă, dar am declinat-o, având în vedere, în primul rând, situația în care ne aflăm. Pe de altă parte, aici cunosc oamenii, am închegat un colectiv, iar acolo ar fi trebuit să o iau de la capăt, cu personal pe care nu îl cunoșteam. Ar fi fost foarte greu, mai ales că nu puteam face nici ședințe, nu aveam această posibilitate. Așa că am decis, cum vă spuneam, să declin această ofertă, considerând că locul meu este, totuși, aici, la Giurgiu. Rămân în continuare șef al Serviciului Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Giurgiu, pentru că mai am lucruri de făcut aici! Nu neg, m-a onorat decizia superiorilor de a mă numi împuternicit la comanda IPJ Prahova, dar, așa cum v-am spus, am considerat că nu este momentul oportun de a face acest pas!”, a mai precizat Viorel Polexe.

Acesta a deținut, în anul 2017, inclusiv șefia Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, tot cu împuternicire.

Ion Viorel Polexe este născut la 01 septembrie 1969, în comuna Văleni, judeţul Dâmbovita, este căsătorit şi are un copil. Este absolvent al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti – Facultatea de Drept si a cursului postuniversitar din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti – Specializarea Drept – Evaziune Fiscală.

Din anul 1995 este încadrat în structurile Poliţiei Române, și, timp de 11 ani, a lucrat pe funcții de execuție în specialitatea combaterea criminalității economico-financiare. În perioada 2006 – 2011 a fost șeful Poliției Municipiului Moreni (Dâmbovița) apoi, între 2011 – 2013 a fost șeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Dâmbovița. Următorii doi ani, 2013 – 2014, a fost adjunct al șefului Poliției Municipiului Giurgiu, acesta fiind și primul său contact cu județul nostru. În perioada 2014 – 2016 a fost șeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Giurgiu, și, din luna octombrie a anului trecut, a fost împuternicit adjunct al Inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.

(Jurnal)