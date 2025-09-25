Vineri, la Giurgiu, are loc NOCTURNA BIBLIOTECILOR!

Așa cum puteți citi pe afișul dedicat acțiunii, la Giurgiu, vineri 26 septembrie va avea loc un eveniment în premieră i-am spune, sub genericul Nocturna Bibliotecilor, tema fiind prezentarea unor destine și personaje celebre din literatură.
La eveniment va participa și corul CAR Pensionari din Giurgiu, ce va susține un program consacrat acestei acțiuni.
Din program nu va lipsi întâlnirea cititorilor cu scriitorii ( Petre Crăciun ) și nici filmul, fiind prezentat celor prezenți un scurt metraj premiat …
Nocturna Bibliotecilor este un eveniment unic, organizat de Consiliul Județean Giurgiu împreună cu Biblioteca județeană, pe care iubitorii de literatură, și nu numai, nu ar trebui să îl rateze!