Cum stau giurgiuvenii la capitolul căsătorii…Dar la divorțuri!

Jurnal
-
0
Din graficul de mai sus se desprinde faptul că în privința căsătoriilor,  lunile de vârf privind acest eveniment se situează la nivelul lunilor din vara anului 2024 și a intervalului mai – iunie 2025.

Evenimentul atât de important în viața noastră a descrescut apoi, probabil din cauza lunilor de post dinaintea sărbătorilor de iarnă (Postul Crăciunului: 14 noiembrie – 24 decembrie), în perioada noiembrie-decembrie 2024 și a crescut ușor în primăvara anului 2025.

În acest timp, rata divorțurilor, după cum arată graficul, s-a menținut aproape de cota zero… În concluzie giurgiuvenii au evitat să se mai despartă, decât cu câteva excepții…

(Sursa: DJS Giurgiu)

