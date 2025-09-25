FOTBAL. Liga aIV-a / Avancronica etapei a 3-a, Seria Sud

Un meci cu tradiții vechi se joacă la Slobozia unde Academica din localitate va primi vizita Energiei Remuș. Din păcate ambele echipe nu au avut un start reușit în această ediție de campionat. Liderul seriei, Victoria Adunații Copăceni, va întâlni, pe teren propriu, penultima clasată: Dunărea Oinacu. În acest meci nu se pune problema învingătorului, ci numai cea a scorului. Un meci interesant se joacă la Călugăreni, acolo unde echipa gazdă MV, va juca cu Giganții Vărăști. Ușor favorită credem că este echipa oaspete, însă, gazdele, dacă prind o zi fastă, poate câștiga fără probleme. Viitorul Băneasa mai mult ca sigur va fi victimă în fața celor de la Gloria Comana… Nou promovata AS Scărișoara va avea meci greu pe teren propriu cu ocupanta locului secund în clasament Dunărea Găujani, căci Dunărea este o echipă redutabilă și de aceea nu se pune problema victoriei. La Mihai Bravu vine nou promovata Viitorul Hulubești. CS Mihai Bravu din localitate merge bine,în schimb oaspeții nu sunt în cea mai bună formă. Cred că cele 3 puncte vor rămâne la gazde. Programul etapei a 3-a, sâmbătă, 27 Septembrie 2025, ora 17:00

M. V. Călugăreni – Giganții Vărăști

Academia Slobozia – Energia Remuș VIiitorul Băneasa – Gloria Coman CS Mihai Bravu – Viitorul Hulubești AS Scărișoara- Dunărea Găujani Victoria Adunații Copăcen i- Dunărea Oinacu

(Costel Spînu)