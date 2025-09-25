FOTBAL. Liga aIV-a / Avancronica etapei a 3-a, Seria Sud

Echipele participante la întrecerile primului eșalon fotbalistic din județul Giurgiu, vor juca sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 17.00, pentru etapa a 3-a, seria Sud.
Această etapă, a treia, va clarifica, oarecum situația din clasamentul seriei.
Un meci cu tradiții vechi se joacă la Slobozia unde Academica din localitate va primi vizita Energiei Remuș. Din păcate ambele echipe nu au avut un start reușit în această ediție de campionat.
Liderul seriei, Victoria Adunații Copăceni, va întâlni, pe teren propriu, penultima clasată: Dunărea Oinacu. În acest meci nu se pune problema învingătorului, ci numai cea a scorului.
Un meci interesant se joacă la Călugăreni, acolo unde echipa gazdă MV, va juca cu Giganții Vărăști. Ușor favorită credem că este echipa oaspete, însă, gazdele, dacă prind o zi fastă, poate câștiga fără probleme.
Viitorul Băneasa mai mult ca sigur va fi victimă în fața celor de la Gloria Comana…
Nou promovata AS Scărișoara va avea meci greu pe teren propriu cu ocupanta locului secund în clasament Dunărea Găujani, căci Dunărea este o echipă redutabilă și de aceea nu se pune problema victoriei.
La Mihai Bravu vine nou promovata Viitorul Hulubești. CS Mihai Bravu din localitate merge bine,în schimb oaspeții nu sunt în cea mai bună formă. Cred că cele 3 puncte vor rămâne la gazde.
Programul etapei a 3-a, sâmbătă, 27 Septembrie 2025, ora 17:00
M. V. Călugăreni – Giganții Vărăști
Academia Slobozia – Energia Remuș
VIiitorul Băneasa – Gloria Coman
CS Mihai Bravu – Viitorul Hulubești
AS Scărișoara- Dunărea Găujani
Victoria Adunații Copăcen i- Dunărea Oinacu