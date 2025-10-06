Vineri, 10 octombrie, la Giurgiu are loc Bursa locurilor de Muncă pentru Absolvenți!

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENȚI – 10 octombrie 2025
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă GIURGIU va organiza Bursa locurilor de muncă pentru absolvenții din acest an, în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 09.00, în incinta Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Balanescu ” din Municipiul Giurgiu.
„Bursa locurilor de muncă pentru Absolvenți” este o manifestare ce se înscrie în tradiţia activităților implementate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezintă un prilej de promovare a ofertei de locuri de muncă pusă la dispoziție de agenții economici, o posibilitate concretă de a realiza o interacțiune directă cu absolvenții aflați în căutarea unui loc de muncă și selectarea persoanelor care corespund cerințelor angajatorilor.
Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare pentru tineri, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.
Participarea la eveniment este gratuită pentru toţi cei interesaţi, angajatori și tineri absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă.
Agenții economici interesați să participe la bursă sunt așteptați să ne contacteze din timp, ofertele cu locuri de muncă vor fi transmise la adresa de e-mail: ajofm.gr@anofm.gov.ro, în care să specifice opţiunea participării pentru a rezerva standuri destinate recrutării, numărul de locuri de muncă de care dispun cât şi meseriile în care sunt aceste locuri vacante.
Relații suplimentare la telefon 0246230613 – interior 120.
BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU
Foto: arhivă