FOTBAL. Liga IV-a, seria Sud : Rezultatele și clasamentul etapei a 4-a. Scorul etapei s-a înregistrat la Comana… 

Noul sezon de Liga IV-a, seria Sud, ediţia 2025-2026, a ajuns la etapa a 4-a, care s-a desfășurat sâmbătă, 4 octombrie 2025.
După patru etape, doar două echipe mai au punctaj maxim în acest sezon, în seria Sud: Dunărea Găujani și Victoria Adunații Copăceni. Ambele au câștigat în această etapă.
Dunărea Găujani a învins pe teren propriu, cu 2-1 pe CS Mihai Bravu în timp ce Victoria Adunații Copăceni a obținut trei puncte pe terenul celor de la Giganții Vărăști, scor 3-1.
Scorul rundei a 4-a, a fost reușit de Gloria Comana pe teren propriu, scor 10-1 cu Academia Slobozia. Las „specialiștii” în fotbal să comenteze acest rezultat.
Dunărea Oinacu este la prima victorie din acest sezon. Oinăcarii au învins pe teren propriu, la scor de neprezentare, pe AS Scărișoara.
Rezultatele etapei a IV-a:
Energia Remuș- M. V. Călugăreni 3 – 0
Dunărea Găujani – CS Mihai Bravu 2 – 1
Gloria Comana-Academica Slobozia 10 – 1
Viiitorul Hulubești- Viitorul Băneasa 2 – 2
Dunărea Oinacu-AS Sărișoara 3 – 0
Giganții Vărăști- Victoria Adunații Copăceni 1 – 3
–––––––––––––––––––––––––
CLASAMENT
1.Dunărea Găujani 4 4 0 0 29-2 12p
2.Vivtoria Adu. Copăceni 4 4 0 0 25-1 12p
3.CS Mihai Bravu 4 3 0 1 15- 6 9p
4.Gloria Comana 4 3 0 1 16- 8 9p
5.Giganții Vărăști 4 3 0 1 13- 5 9p
6.Energia Remuș 4 2 1 1 10- 6 7p
7.Viitorul Hulubești 4 1 1 2 9 -13 4p
8. M. V. Călugăreni 4 1 0 3 4- 13 3p
9. Dunărea Oinacu 4 1 0 3 3- 18 3p
10.Viitorul Băneasa 4 0 2 2 5 – 7 2p
11.AS Scărișoara 4 0 0 4 2- 24 0p
12. Academia Slobozia 4 0 0 4 1- 29 0p
Etapa viitoare, sâmbătă,11 octombrie:
M. V. Călugăreni – Gloria Comana
Academia Slobozia – Viitorul Hulubești
Viitorul Băneasa – Dunărea Găujani
CS Mihai Bravu – AS Scărișoara
Giganții Vărăști – Dunărea Oinacu
Victoria Adunații Copăceni – Energia Remuș