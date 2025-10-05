FOTBAL. „Dunărea Giurgiu” obține o nouă victorie și se apropie de podiumul seriei a 5-a, din Liga a III-a!

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Marin Anastasovici ” din Giurgiu, în etapa a 7-a din Liga III-a, seria a V-a, echipa „Dunărea Giurgiu” a primit vizita echipei ACSO Filiași. Dunărea Giurgiu a reușit să obțină a treia victorie din acest sezon al Ligii, câștigând meciul de pe teren propriu cu scorul de 2-0 (0-0).
Cele două goluri ale giurgiuvenilor au fost marcate în repriza a doua de: Lobonț, în min.49 și Bălțat în min.68.
Scorul putea fi mai mare dacă, Florescu, Bălțat sau M.Andrei erau mai atenți în fața porții.
Pe parcursul jocului antrenorul Bogdan Argeș Vintilă a folosit mai mulți juniori care s-au descurcat foarte bine, dovedind că pot face față fără probleme la acest nivel.
„Alb – albaștrii” au gestionat bine jocul şi au obținut toate cele trei puncte, rezultat care le oferă posibilitatea de a urca pe locul 5 în clasament, cu 11 puncte, fiind la doar trei puncte de liderul seriei, „LPS HD Clinceni”, și la egalitate de puncte cu locul patru, loc ce duce la play-off.
ACSO Filiași, în schimb, rămâne pe ultimul loc, cu 3 puncte.
Giurgiuvenii speră să continue seria pozitivă și în etapa următoare, când vor juca în deplasare contra celor de la Axi Arena București, vineri, de la ora 15:00, pe Sinteticul din orașul Mihăilești.
Echipa folosită de Dunărea : Stanciu, Cazacu,T.Constantin, Lobonț, Anghel, Pasăre, Bălțat, M.Andrei, Căvescu, Coman, Badea. Au mai jucat: Șerbănescu, Tabarcea, Marcu și Florescu. Antrenor :Bogdan Argeș Vintilă.
⚽LA FIRUL IERBII: După primele 6 jocuri din actualul sezon competițional, echipa de fotbal „Dunărea Giurgiu” ocupă locul 5, la egalitate de puncte cu echipa care ocupă ultimul loc de play-off, dovedind prin evoluțiile individuale ale componenților săi, din lot că asocierea făcută cu clubul FC Player și aducerea antrenorului Bogdan Argeș Vintilă, de către șeful Clubului giurgiuvean, prof. Marin Mirel, este una reușită.
Rezultatele etapei a 7-a:
ACS AXI Arena – ACS Academica Balș 2 – 3
L.P.S. H.D. Clinceni – Cetatea Turnu Măgurele 1 – 1
CSM Alexandria – CSL Nanov 3 – 0
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – ACSO Filiaşi 2 – 0
Progresul 1944 Spartac – Oltul Curtişoara 1 – 2
Universitatea Craiova 2 – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Anula
Clasamentul după etapa a 7-a
1.LPS HD Clinceni 6 4 2 0 16 – 5 (11) 14
2.Cetatea Turnu Măgurele 6 4 2 0 11 – 4 (7) 14
3.CSM Alexandria 7 3 3 1 11 – 7 (4) 12
4.Universitatea Craiova 2 6 3 2 1 8 – 4 (4) 11
5.Dunărea Giurgiu 6 3 2 1 8 – 5 (3) 11
6.Academica Balș 6 3 1 2 9 – 8 (1) 10
7.Oltul Curtişoara 7 3 0 4 7 – 10 (-4) 9
8.Progresul Spartac 7 2 0 5 7 – 10 (-4) 6
9.ACS AXI Arena 6 1 1 4 8 – 11 (-3) 4
10.CSL Nanov 7 1 1 5 3 – 15 (-12) 4
11.ACSO Filiași 6 1 0 5 1 – 6 (-7) 3
––––––––––––––––––––––-
Vineri 10 Octombrie, ora 15:00:
ACS Academica Balș – CSL Nanov
CSM Cetatea Turnu Măgurele – Universitatea Craiova 2
ACSO Filiaşi – ACS L.P.S. H.D. Clinceni
ACS AXI Arena – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
Sâmbătă 11 Octombrie, ora 15:00:
ACS Oltul Curtişoara – CSM Alexandria
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Progresul 1944 Spartac – Anulat