Vedeți care sunt cei mai ieftini furnizori de energie electrică, la această dată…

De la data de 1 iulie 2025, prețurile pentru energia electrică au fost liberalizate, context în care alegerea atentă a furnizorului redevine importantă.
Prețurile practicate de furnizoriii din piața de energie se schimbă de la o zi la alta, iar față de 1 iulie deja top 10 al celor mai avantajoase valori pe kilowatt oră s-a schimbat substanțial.
Data de 30 iunie a fost ultima zi în care s-au mai aplicat prețurile finale, plafonate, la energie electrică pentru casnici Ele au fost, în funcție de consum, de 0,68, respectiv 0,80 și 1,3 lei/kWh.
După această dată, clienții au plătit prețurile din contractul încheiat în trecut, dacă încă nu au expirat condițiile contractuale de atunci sau pe cel din actualele oferte trimise fiecăruia, dacă perioada contractuală expiră.
Clasamentul de mai jos a fost făcut exclusiv pe baza prețurilor de ofertă din comparatorul ANRE, fără a intra în detaliile ofertei.
Top prețuri furnizori de energie electrică, la 10 octombrie 2025.
|Poziție
|Compania
|Preț kWh 10 oct 2025
|Preț kWh 1 iulie 2025
|1
|Hidroelectrica
|1,07 lei
|1,04 lei
|2
|Nova Power&Gas
|1,18 lei
|1,26 lei
|3
|Grenerg
|1,2 lei
|–
|4
|PPC Energie
|1,3 lei
|1,42 lei
|5
|Premier Energy
|1,32 lei
|–
|6
|E.on Energie
|1,33 lei
|–
|7
|Engie România
|1,35 lei
|1,44 lei
|8
|OMV Petrom
|1,37 lei
|–
|9
|ICCO Energy
|1,37 lei
|–
|10
|Energy Core Development
|1,38 lei
|–
De precizat că orice client își poate schimba furnizorul, proces care este gratuit și durează cel mult 21 de zile.