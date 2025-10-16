joi, octombrie 16, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Deputatul Alexandru Andrei ne dă o veste bună: „Legea prosumatorului a fost adoptată de Parlament!”

Deputatul Alexandru Andrei ne dă o veste bună: „Legea prosumatorului a fost adoptată de Parlament!”

Jurnal
-
0
Deputatul Alexandru Andrei ne dă o veste bună: „Legea prosumatorului a fost adoptată de Parlament!”

Legea prosumatorului a fost adoptată de Parlament!

”După un parcurs lung, după ce a fost retrimisă în Parlament pentru reexaminare de către președintele Nicușor Dan, noua lege oferă românilor un cadru legal clar, predictibil și corect pentru producerea și valorificarea energiei verzi.

Ideea de bază a legii prosumatorului este de a proteja micii producători de energie, menținând, în același timp, stabilitatea pieței și respectarea regulilor europene. Iar scopul a fost atins, forma finală a legii precizând că:

Prosumatorii*** cu instalații de până la 200 kW vor beneficia de compensare cantitativă până în 2030, fără taxe suplimentare;

• Cei cu instalații între 200 și 400 kW pot vinde energia la prețul mediu lunar al pieței;

• ANRE va actualiza metodologia în 60 de zile, pentru aplicare unitară la nivel național.

Consider că legea prosumatorului vine să aducă ordine, transparență și stabilitate într-un domeniu extrem de important – cel energetic – contribuind direct la tranziția energetică a României.”

Deputat Alexandru Andrei

VREMEA

Giurgiu
cer senin
12.1 ° C
12.1 °
12.1 °
82 %
3.4kmh
7 %
J
12 °
vin
19 °
S
14 °
D
14 °
lun
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com