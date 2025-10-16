Giurgiu verifică adăposturile de protecție civilă! Prefectul Ion Ghimpețeanu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru evaluarea și reabilitarea acestora

Joi, 16 octombrie, la sediul Instituției Prefectului Giurgiu, a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată de prefectul Ion Ghimpețeanu, pentru analizarea măsurilor de protejare a populației în caz de urgență și a stării tehnice a adăposturilor de protecție civilă existente în județ.
Prefectul Ghimpețeanu a anunțat înființarea unui grup de lucru care va avea misiunea de a evalua starea tehnică a adăposturilor, de a identifica fondurile necesare reabilitării și de a verifica adăposturile destinate posturilor de comandă, până la data de 28 noiembrie 2025. Acțiunea se va desfășura în baza unui grafic de verificare întocmit de ISU Giurgiu.
Situația actuală:
La nivelul județului Giurgiu sunt inventariate 18 adăposturi private de protecție civilă, cu o capacitate totală de 1.643 de persoane. Dintre acestea, 12 sunt neoperative, ceea ce înseamnă un grad de operativitate de doar 33%. De asemenea, există două puncte de comandă – unul județean și unul municipal – fiecare cu o capacitate de 100 de persoane.
Măsurile aprobate în cadrul CJSU Giurgiu includ:
Identificarea tuturor spațiilor destinate protecției civile care nu figurează în evidențele actuale ale UAT-urilor;
Identificarea de noi spații care pot fi amenajate în faza a doua a planului de completare a fondului de adăpostire, conform Hotărârii CSAT nr. 107/2015;
Informarea consiliilor locale cu privire la obligația operaționalizării adăposturilor existente și a menținerii instalațiilor utilitare funcționale;
Desfășurarea de campanii de informare a populației privind regulile de comportament în adăposturi și metodele de protecție în caz de conflict armat;
Marcarea vizibilă a adăposturilor cu semnul distinctiv al protecției civile, conform legislației în vigoare.
Prefectul Ion Ghimpețeanu a subliniat ferm importanța acestui demers, menționând că va supraveghea personal implementarea măsurilor adoptate:
„Insist pe constituirea acestei comisii! Vom găsi surse de finanțare și vom solicita extinderea perioadei de evaluare dacă va fi necesar. Voi fi în spatele acestei comisii, mă voi deplasa personal în teritoriu și voi colabora cu fiecare primar pentru ca oamenii să simtă că îi reprezentăm. Este esențial să acționăm rapid, responsabil și coordonat.”
În urma ședinței, a fost adoptată hotărârea CJSU privind constituirea grupului de lucru pentru evaluarea adăposturilor de protecție civilă, format din reprezentanți ai:
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vlașca” Giurgiu,
Instituției Prefectului,
Inspectoratului Județean în Construcții,
Primăriei Municipiului Giurgiu,
Primăriei Comunei Bolintin-Deal.
Concluzie:
Inițiativa autorităților giurgiuvene marchează un pas important spre modernizarea infrastructurii de protecție civilă, într-un context global în care siguranța populației devine o prioritate esențială.