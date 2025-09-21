duminică, septembrie 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Sanatate Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii: doze gratuite pentru categoriile vulnerabile

Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii: doze gratuite pentru categoriile vulnerabile

Jurnal
-
0
Vaccinul antigripal, disponibil în farmacii: doze gratuite pentru categoriile vulnerabile
Photo by Mufid Majnun

Sezonul rece bate la ușă, iar autoritățile din sănătate trag un semnal de alarmă: gripa poate fi prevenită prin vaccinare. Dozele de vaccin antigripal au ajuns deja în farmacii și la cabinetele medicilor de familie, iar cererea din partea pacienților este în creștere.

Anul acesta, vaccinul are formulă trivalentă, ceea ce înseamnă că oferă protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal. Spre deosebire de sezoanele trecute, când s-a utilizat formula tetravalentă, actuala compoziție a fost recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, în funcție de circulația virusurilor.

Cine beneficiază gratuit

Ministerul Sănătății a anunțat că vaccinul este compensat 100% pentru:

  • copii și adolescenți,

  • femei însărcinate,

  • vârstnici,

  • pacienți cu boli cronice (respiratorii, cardiovasculare, metabolice etc.).

Pentru restul populației, vaccinul este disponibil contra cost în farmacii.

Cererea a început să crească

Medicii de familie confirmă că oamenii au început deja să solicite vaccinarea. Specialiștii recomandă ca imunizarea să se facă înainte de vârful sezonului gripal, adică până la finalul lunii noiembrie, pentru ca organismul să aibă timp să dezvolte anticorpii necesari.

„Este important ca persoanele vulnerabile să se protejeze prin vaccinare. Gripa poate avea forme severe și complicații, mai ales la cei cu imunitatea scăzută”, atrag atenția medicii epidemiologi.

VREMEA

Giurgiu
cer senin
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
32 %
5.2kmh
5 %
D
28 °
lun
29 °
mar
30 °
mie
28 °
J
19 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com