Indemnizațiile pentru creșterea copilului, reduse cu 10%. Părinții, revoltați de noile măsuri fiscale

Măsurile fiscale introduse de Guvernul condus de Ilie Bolojan au declanșat un val de reacții negative în rândul părinților aflați în concediu de creștere a copilului. Începând cu luna septembrie, aceștia primesc indemnizații mai mici cu aproximativ 10%, în urma aplicării contribuției la sănătate (CASS).

Reducerea înseamnă pierderi lunare de până la 850 de lei, bani pe care multe familii îi foloseau pentru cheltuieli esențiale precum mâncare, scutece și alte produse pentru copii. „Zece la sută înseamnă foarte mult. Pentru unii e 200 de lei, pentru alții chiar 850, dar pentru fiecare înseamnă o lipsă vizibilă. Cu 200 de lei cumperi alimente sau alte lucruri de bază”, a transmis o mamă pe rețelele de socializare.

Nemulțumirea s-a transformat rapid într-o mișcare de protest online. Părinții au inițiat petiții și au început să strângă semnături pentru a ataca măsura la Curtea Constituțională, susținând că plata CASS după impozitarea veniturilor reprezintă o dublă taxare. Conform calculelor, pierderile anuale pot ajunge la 10.200 de lei. Ei subliniază că, dacă ar fi avut posibilitatea să plătească direct contribuția de 2.430 de lei la ANAF, ar fi rămas cu aproape 8.000 de lei în plus pe an.

Executivul își motivează decizia prin necesitatea de a extinde baza de contribuabili la sistemul public de sănătate, unde figurează deja circa 10 milioane de plătitori. Cu toate acestea, părinții avertizează că taxarea suplimentară riscă să adâncească dificultățile financiare și să descurajeze natalitatea într-o perioadă deja complicată, marcată de scumpiri accentuate.

