Finanțare și proiecte locale pentru dezvoltarea județului Giurgiu

Vineri, 19 septembrie 2025, prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a participat la atelierul de lucru organizat de Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu, desfășurat la Amarand Events, în comuna Băneasa, sat Frasin. Tema centrală a întâlnirii a fost „Finanțare și Proiecte Locale în teritoriul parteneriatului Grupul pentru Dezvoltare Locală Giurgiu”.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale și experți în dezvoltare, care au dezbătut oportunitățile de finanțare 2023–2027 prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL). Discuțiile au vizat, de asemenea, proiectele de dezvoltare sustenabilă pentru fiecare comună din teritoriu, precum și provocările comune legate de infrastructură, digitalizare și servicii publice.
Programul a inclus un panel cu experți invitați, urmat de sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri. Participanții au apreciat atât claritatea informațiilor prezentate, cât și deschiderea organizatorilor, care s-au arătat dispuși să ofere sprijin concret administrațiilor locale în procesul de identificare și implementare a proiectelor.
Întâlnirea s-a dovedit a fi una constructivă, bazată pe colaborare, în urma căreia s-au conturat idei concrete și direcții clare de dezvoltare pentru perioada următoare.
„Felicitări președintelui GAL, Nan Tiberiu Genu, pentru organizare, pentru înlesnirea accesului comunităților la finanțări, încurajarea colaborării și promovarea unui model de dezvoltare locală sustenabilă!”, a transmis prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu.