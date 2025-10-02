Urarea Senatorului Gabriela HORGA, făcută studenților Facultății de Administrarea Afacerilor, la început de an universitar

„Începe un nou an universitar și la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice București, unde predau. Le urez studenților mult succes în noul an și abia aștept să încep cursurile cu ei, de “Financial Management” și de “Leadership and performance management”, la licență și la masterul de Business Strategy and Leadership. Vă așteptăm cu mare drag!

Fiecare curs, fiecare proiect și fiecare discuție cu profesorii înseamnă pentru studenți o șansă în plus de a învăța, de a crește și de a se pregăti pentru viitor.

Universitatea nu este doar despre cursuri și examene, ci și despre descoperirea de sine, despre prietenii care vor dura o viață și despre experiențele care vor modela viitorul studenților.

Studenții au și ocazia să interacționeze cu reprezentanți ai mediului de afaceri, să își construiască rețeaua de contacte profesionale încă din timpul studiilor.

Să aveți curaj, să fiți curioși și să vă bucurați de fiecare pas al acestui drum!”

Senator Gabriela HORGA