Imagini de la petrecerea pensionarilor din CARP Giurgiu cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice ( Galerie FOTO)

Așa cum vă informam într-o postare anterioară Casa de Ajutor Reciproc (CAR) Pensionari, a organizat miercuri seară , la restaurantul „Miorița” din municipiu, o masă festivă, dedicată membrilor acestei instituții. 

Ea a fost dedicată pensionarilor giurgiuveni cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Președintele CARP, Nițulescu Severius, ne-a pus la dispoziție un grupaj de fotografii care sperăm noi să fie suficient de elocvent în privința modului în care s-a desfășurat acest eveniment.

Președintele Nițulescu aprecia faptul că această sărbătoare a vârstnicilor a fost aleasă în prima zi de toamnă, un anotimp al  bilanțurilor fiecăruia dintre noi.

„Ca om, ca membru al acestei comunități, simt și știu că pentru mulți dintre cei vârstnici existența zilnică este foarte grea. Noi știm că viața astăzi nu este nicidecum senină în fiecare zi. Știm totodatp, mai bine ca mulți alții, care sunt problemele de fiecare zi ale celor ajunși la vârsta treia, nevoile și așteptările lor, și de aceea facem tot ce ne stă în putință să le aducem bucurie, făcându-i să se simtă ca într-o familie, iubiți și prețuiți” –   ne mai spunea președintele CARP Giurgiu, Nițulescu Severius.

El  a dorit să încheie urând multă sănătate și împliniri alături de cei dragi  tuturor pensionarilor și în primul rând membrilor CARP Giurgiu.

(Florian Tincu) 

