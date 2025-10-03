Cine sunt giurgiuvenii ( persoane importante!), implicați în rețeaua de proxeneți, reținută joi dimineață…

Așa cum am anunțat anterior, citând comunicatul de presă oficial al Poliției Române (nu al celei județene, care se pare că nu a fost implicată în această acțiune) joi dimineață s-au derulat mai multe percheziții la Giurgiu, unde au fost vizați membrii unei rețele complexe de proxeneți, cu activitate internațională.
Pe surse, în municipiu se vorbește deja despre identitatea celor ridicați . Astfel, se pare că printre aceștia se află și patronii unui restaurant renumit din oraș (mai exact, cel din parcul Alei), asupra cărora planează suspiciunea că investițiile din restaurant ar fi fost asigurate cu bani din…prostituție.
De asemenea, din lotul celor duși la audieri ar face parte patronul unei firme de închirieri auto, dar și un medic giurgiuvean, patron al unui salon de chirurgie estetică.
La audieri au ajuns și câțiva membri ai binecunoscutului clan Butoane, dar și un polițist bănuit că ar fi furnizat rețelelor de proxeneți informații despre activitățile Poliției.
Pe lângă arestarea proxenenților, polițiștii și procurorii au pus sub sechestru mai mulți bolizi de lux, aparținând unor personaje celebre din lumea mondenă locală.
După cum spun polițiștii din Capitală, proxeneții din Giurgiu nu aveau niciun fel de scrupule când venea vorba despre a ”produce ” cât mai mulți bani, printre femeile trimise să practice prostituția aflându-se chiar soțiile și concubinele lor.
Interesant este că aceste activități erau cunoscute în oraș de mult timp, însă Poliția Giurgiu nu a făcut nimic pentru a le opri, fiind nevoie de intervenția structurii centrale a DIICOT și de sprijinul Jandarmeriei Naționale pentru acțiunea de joi, fără nicio implicare a forțelor de ordine locale. De ce?
Poate vom afla răspunsul la această întrebare din partea conducerii Poliției Giurgiu… Dar, cel mai probabil cazul se va cufunda în tăcere așa cum s-a întâmplat cu multe altele.
P.S. Precizăm faptul că reprezentantul IPJ Giurgiu ne-a comunicat telefonic faptul că polițistul implicat în acest caz nu lucrează în această instituție așa cum mai multe publicații naționale și locale au menționat în informațiile lor de presă.