Dragi giurgiuveni,

Tocmai ne despărțim de un an dificil, un an care ne-a pus la grea încercare pe fiecare dintre noi. Mi-aș dori ca tocmai acest an ce s-a dovedit a fi atât de neprielnic, să se ”reîncarneze” într-un Nou An al reîntregirii speranţei, credinţei şi optimismului că putem să ne facem viaţa mai bună şi zilele mai frumoase, că vom fi sănătoși și liniștiți, ca odinioară.

Cred cu tărie că orice obstacol pe care îl întâmpinăm pe drumul vieții are menirea de a ne purifica, de ne face mai puternici și mai capabili de a fi recunoscători pentru ceea ce avem. Doresc tuturor un an în care sănătatea să vă copleșească, liniștea și armonia să domnească în sufletele dumneavoastră, iar năzuințele să nu mai contenească din a se împlini!

La mulți și binecuvântați ani!

Prefect,