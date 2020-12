Dragi concetăţeni, 2020 este anul care a marcat întreaga lume și de care, cel mai probabil, mulți dintre noi, ne vom aminti cu tristețe. Vreau să cred, că această grea încercare la care am fost supuși, ne-a făcut mai puternici, mai buni și mai înțelepți. Nu a fost ușor pentru familiile care și-au pierdut persoanele dragi, au întâmpinat dificultăți financiare sau care au luptat pentru viață, pe paturile de spital.

La cumpăna dintre ani, trebuie să reflectăm asupra tuturor momentelor care ne-au întristat, să privim cu încredere și speranță către noul an, să ne deschidem sufletele pentru iubire, pace și recunoștință, pentru ca în zilele ce vin, să ne bucurăm de multe realizări și momente frumoase.

Anul 2021 să vă aducă sănătate, fericire, belșug și împlinirea tuturor dorințelor pe care vi le-ați propus!

An Nou fericit!

La mulți ani!