UPDATE. Ce i-a determinat pe cei doi adolescenți să se sinucidă, aruncându-se îmbrățișați, în fața TIR-ului

UPDATE. În ediția de ieri a cotidianului nostru scriam că în urma anchetei desfășurate de către polițiști, cei doi tineri loviți în cursul dimineții de 19 august, de către un autotren, de fapt nu a fost un accident rutier, căci cei doi minori pur și simplu s-au sinucis…
Conducătorul TIR-ului le-ar fi spus anchetatorilor că a văzut cum cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața vehiculului său, trupurile lor fiind atât de grav afectate de impactul cu bolidul de metal încât identificarea acestora a fost extrem de dificilă.
Între timp cercetările au continuat , polițiștii încercând să afle care au fost motivele celor doi pentru care au recurs la un astfel de gest.
Fata avea doar 13 ani și era dintr-o localitate din județul Giurgiu, iar băiatul, în vârstă de 15 ani, locuia într-o localitate din Ialomița, potrivit antena3.ro .
Cei doi copii, care se iubeau, ar fi decis să își pună capăt zilelor pentru că părinții nu ar fi fost de acord cu relația dintre ei. Un Romeo și Julieta dramatic la început de secol XXI…
Familiile îndoliate ale celor două victime, erau așteptate miercuri 20 august, la Serviciul de Medicină Legală, pentru recunoașterea victimelor.