De noaptea minții! Plaja ilegală de la Gostinu era inclusă pe lista obiectivelor turistice din județul Giurgiu și din țară!

Dacă vă vine să credeți, plaja ilegală de la Gostinu, era inclusă pe lista obiectivelor turistice din țară și evident de pe raza județului Giurgiu.

Subiectul lipsei de autorizație a plajei de la Gostinu a fost repus pe agenda publică odată cu o premieră, ne referim la inițiativa prefectului Ion Ghimpețeanu, de a legaliza această plajă, evident respectându-se toate normele și condițiile de siguranță și igienă impuse de Lege.

Însă subiectul este departe de a fi consumat, întrucât nu înțelegem cum pe un site pe care sunt enumerate obiectivele turistice din județul Giurgiu, apare și această plajă care, deocamdată, este ilegală?

Cum oare nicio autoritate giurgiuveană nu s-a sesizat că plaja ilegală de la Gostinu, este considerată obiectiv turistic, cetățenii fiind încurajați să vină în acest loc, să facă plajă și să se scalde într-un loc ce le punea viața în pericol.

Vă atașăm fotografii și un link, pentru a vă confirma cele de mai sus… De altfel, dacă dai o căutare pe google sau You Tube, o să constați că plaja Gostinu este deseori amintită ca un loc de relaxare, o oază naturală la dispoziția oricui.

Că un loc neautorizat, ce s-a dovedit a fi un real pericol pentru oameni, este inclus într-o promovare turistică, la nivel național, doar în România este posibil!

Am fi curioși să aflăm cine sunt autoritățile locale sau centrale ce au avizat ca plaja să fie inclusă în lista obiectivelor turistice și cine sunt cei care monitorizează patrimoniul turistic al Municipiului.

Vă oferim în rândurile de mai jos un material de promovare a plajei Gostinu, apărut într-un cotidian central:

Locurile „nimănui” devin gropi de gunoi

Hot News – 25 iunie 2023

„În momentul de față nu este clar ce autoritate este responsabilă cu salubrizarea malurilor Dunării iar această situație trebuie rezolvată urgent. Salubrizarea apelor și a malurilor trebuie să fie considerată o problemă de interes național și nu lăsată doar în grijă autorităților riverane apelor, care de cele mai multe ori nu au resursele și nici capacitatea să o facă”, spune Loredana Pană, expert advocacy în cadrul proiectului „Pentru o Dunăre cu malurile curate”.

Foto: Vlad Barză

Un exemplu este plaja de la Gostinu, unde în cele mai aglomerate zile de vară ajung peste 4.000 de oameni și unde există nisip fin, șezlonguri și câteva terase cu sucuri, bere frappe-uri și mici. Este o plajă sălbatică la Dunăre, este prezentată ca „marea de lângă Bucuresțti” se ajunge într-o oră din Capitală, dar scăldatul NU este recomandat.

Primarul din Gostinu spune că Primăria face în fiecare week-end curățenie (?!!) în mod benevol, fiindcă plaja nu este administrată de primărie, în timp ce Dunărea este administrată de Apele Române, pădurea de lângă plajă aparține de Romsilva, iar drumul de acces este al ANIF (Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare)…”

(Florian Tincu)