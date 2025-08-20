A plecat dintre noi, Ion Mateescu, fost director al Direcției  Județene de Transport  și Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu

O veste tristă pentru cei ce l-au cunoscut pe Ion Mateescu, cel căruia apropiații, prietenii, oamenii politici îl alintau spunându-i Mateo. Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată… Pentru cei ce nu l-au cunoscut, precizăm că Ion Mateescu a fost director al Direcției Județene de Transport Giurgiu și că actualmente lucra la Direcția de Agricultură a Județului Giurgiu, fiind totodată consilier județean din partea PNL. Suntem alături de familia îndurerată, transmițându-le la rândul nostru sincerele noastre regrete… Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe Ion Mateescu!

