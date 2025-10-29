miercuri, octombrie 29, 2025
Meci dificil pentru Dunărea Giurgiu în deplasarea de la Craiova

Meci dificil pentru Dunărea Giurgiu în deplasarea de la Craiova

Giurgiuvenii caută primele puncte după o serie de înfrângeri consecutive

Etapa a 11-a, ultima a turului Ligii a 3-a, seria a 5-a, programează un duel interesant între Universitatea Craiova 2 și SCM Dunărea 2020 Giurgiu, meci ce se va disputa vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe terenul oltenilor.

Gazdele pornesc cu un moral ridicat, după rezultatele pozitive din ultimele runde, și își propun să încheie turul de campionat în forță. Obiectivul este clar: obținerea celor trei puncte pentru a se menține în zona fruntașă a clasamentului.

De cealaltă parte, Dunărea Giurgiu traversează o perioadă dificilă, echipa pregătită de Bogdan Argeș Vintilă venind după patru înfrângeri consecutive, dintre care trei la rând. Giurgiuvenii caută o revanșă și speră să arate un joc mai solid în deplasarea de la Craiova, în încercarea de a obține primele puncte din acest sezon.

Deși Universitatea 2 Craiova este favorită pe teren propriu, Dunărea a lăsat o impresie pozitivă în debutul campionatului, iar fanii speră că echipa va reuși să revină pe o pantă ascendentă.

Programul complet al etapei a 11-a (Liga a 3-a, seria a 5-a):

Vineri, 31 octombrie 2025, ora 15:00:

  • ACS L.P.S. H.D. Clinceni – ACS Academica Balș

  • Universitatea Craiova 2 – SCM Dunărea 2020 Giurgiu

  • CSM Alexandria – ACSO Filiași

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, ora 15:00:

  • ACS Axi Arena – Progresul Spartac

  • CSL Nanov – CSM Cetatea Turnu Măgurele

  • ACS Oltul Curtișoara – Stă

 (Costel Spînu)

