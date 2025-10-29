Accident pe DN 61: un bărbat rănit și transportat la spital după impactul dintre un autoturism și o autoutilitară

Un accident rutier s-a produs, în dimineața zilei de miercuri, pe drumul național DN 61, între localitățile Dealu și Crevedia Mare. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară, iar un bărbat în vârstă de 46 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos, care au acționat cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost prezente două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și polițiștii rutieri.
Victima a fost evaluată medical la locul accidentului, apoi transportată de echipajul SMURD la un spital din București. Celelalte șase persoane aflate în cele două vehicule nu au necesitat îngrijiri medicale.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, în timp ce polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Autoritățile fac apel la șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Sursa: ISU GIURGIU