Focar de Pestă Porcină Africană confirmat în Giurgiu: autoritățile au luat măsuri urgente

Centrul Local de Combatere a Bolilor Giurgiu s-a reunit astăzi în ședință extraordinară, ca urmare a confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană (PPA) într-o exploatație privată din localitatea Buturugeni, județul Giurgiu.
În cadrul ședinței, autoritățile au analizat și aprobat Programul de măsuri pentru combaterea focarului. Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Andrei Darie, a declarat că în exploatația afectată s-au dispus următoarele măsuri de urgență:
Recensământul tuturor categoriilor de porcine din exploatație;
Implementarea măsurilor de biosecuritate pentru prevenirea răspândirii bolii;
Eliminarea cadavrelor și a părților de cadavre de animale, conform regulamentelor europene;
Distrugerea produselor, materialelor și substanțelor potențial contaminate;
Curățarea și dezinfectarea unității cu materiale adecvate.
În jurul focarului a fost stabilită o zonă de restricție, împărțită în zona de protecție și zona de supraveghere. Localitățile incluse în zona de protecție sunt Ordoreanu (județul Ilfov), Buturugeni și Poșta (Giurgiu), iar în zona de supraveghere au fost incluse mai multe localități din județele Giurgiu și Ilfov, printre care Țegheș, Buda, Domnești, Drăgănescu, Pădureni și Grădinari.
Autoritățile recomandă menținerea porcinelor domestice separate de animalele sălbatice și de alte specii și aplicarea măsurilor de dezinfectare la intrările și ieșirile din exploatații. Cadavrele porcinelor vor fi eliminate prin incinerare sau, dacă aceasta nu este posibilă, prin îngropare, pentru a preveni răspândirea bolii.
Prefectul județului Giurgiu și conducătorul C.L.C.B. Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a subliniat că, deși aceste măsuri pot crea disconfort locuitorilor, ele sunt esențiale pentru reducerea impactului economic și social provocat de PPA.
Directorul DSVSA Giurgiu a mai transmis că raportarea imediată a oricărui caz de îmbolnăvire sau deces în rândul porcinelor reprezintă un avantaj major în controlul și eradicarea Pestei Porcine Africane.
Sursa: Instituția Prefectului – Județul Giurgiu