Un tânăr din Giurgiu este suspectat că ar fi făcut credite bancare pe numele a doi colegi de serviciu. Cum acționa faptașul…(Vezi Link)

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fraudă informatică

Din probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 09 mai – 26 iunie 2025, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, ar fi obținut în mod fraudulos credențialele de acces în aplicațiile bancare și ar fi contractat în numele a două persoane vătămate mai multe credite, în valoare totală de peste 110.000 de lei.

Cum acționa cel bănuit…

Potrivit echipei de anchetă tânărul de 28 de ani lucra ca șofer la salubritate cu cele două persoane vătămate, colegi de ai săi. La momentul când se ridica gunoiul , cei doi colegi coborau să ridice tomberoanele și își lăsau telefoanele în mașină. Atunci șoferul profita de acest interval de timp și instala aplicațiile de internet banking pe telefoane. Ulterior macesta făcea direct din aplicație credite de nevoi personale.

Conform organelor de anchetă tânărul a fpcut 5 credite în total, după care a transferat toți banii în contul său

În data de 11 noiembrie, împotriva tănărului a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în urma cărora au fost identificate și ridicate mai multe bunuri…

Conform unui comunicat al Poliției Capitalei : „Persoana bănuită a fost depistată și condusă la audieri, față de aceasta urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fraudă informatică”.