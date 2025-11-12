Senator Gabriela HORGA: „Dacă vrem ca România să fie un loc sigur pentru investiții, trebuie să avem taxe și impozite corecte, care să nu alunge companiile, ci să le sprijine să crească!”

Trăim într-o lume în care ideile fac diferența, nu zidurile sau infrastructura grea. Un laptop și o idee pot crea valoare globală, iar România are povești de succes care combină tehnologia cu creativitatea și ideea cu execuția. Pentru a sprijini astfel de afaceri curajoase, avem nevoie de politici fiscale care să încurajeze investițiile, nu să le pună piedici.
Românii au construit branduri puternice, care au reușit să se impună atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale. Sunt firme care activează în domenii precum comerțul electronic sau fizic, producția de software, de mașini și utilaje, vânzarea de alimente, furnizarea de energie, de internet sau de servicii de televiziune, soluții de securitate.
Toate firmele pe care le-am menționat, dar și multe altele care operează în România, cu o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro, intră în categoria celor cărora li se aplică impozitul pentru cifra de afaceri. Foarte multe sunt firme românești!
Introducerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu venituri peste 50 de milioane de euro a avut un impact negativ sigur: în doar trei luni, numărul firmelor vizate a scăzut de la 1.042 la 1.017, iar cifra lor de afaceri s-a redus de la 246 la 233 de miliarde de euro. Bani mai mulți la buget nu a adus, ci doar a descurajat antreprenorii să se dezvolte.
Dacă vrem ca România să fie un loc sigur pentru investiții, trebuie să avem taxe și impozite corecte, care să nu alunge companiile, ci să le sprijine să crească. Doar așa vom avea o economie prosperă, capabilă să susțină salarii și investiții mai mari.
Impozitul pe cifra de afaceri trebuie regândit. Ideea de a combate evitarea sau frauda fiscală este corectă, dar ea nu trebuie confundată cu sancționarea antreprenorilor onești. Fiscalitatea nu trebuie să devină o frână pentru cei care investesc, inovează și creează locuri de muncă. Din păcate, acest impozit afectează nu doar companiile, ci și consumatorii.
Este important ca oamenii să înțeleagă adevărul și să nu cadă pradă propagandei anti-companii. Încă de la introducerea acestui impozit nou, eu m-am opus ferm introducerii acestuia. Însă, într-o coaliție formată din mai multe partide se poartă negocieri, iar partenerii noştri de coaliție au insistat pentru introducerea acestui impozit. Din păcate, încă există politicieni care își imaginează că se vor urca electoral pe un val suveranist, care promovează o propagandă toxică împotriva ”multinaționalelor”. Eu îmi fac datoria și spun clar și răspicat: impozitul pe cifra de afaceri se aplică mai mult firmelor românești, afectează grav activitatea acestora și îi afectează serios pe consumatori, prin prețuri mai mari.
Statul are nevoie de venituri stabile pentru investiții publice, iar companiile cer predictibilitate și claritate fiscală. Doar prin dialog și prin politici echilibrate putem construi un mediu sigur pentru investiții.