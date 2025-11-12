Fostul judecător Toma Florin CIORGODĂ a lansat miercuri, la Giurgiu, „Codul de Procedură Penală în Versuri”!

miercuri, noiembrie 12, 2025
Un eveniment cu totul deosebit  s-a consumat astăzi, 11 noiembrie, la Giurgiu, la sediul Bibliotecii județene I.A. Bassarabescu. Este vorba de lansarea celui de-al doilea volum de educație juridică pentru copii, autor fiind Toma-Florian Ciorgodă, fost judecător, actual avocat.

La lansare a fost invitat de către autor și  viceprimarul Ionel Muscalu, el însuși un autor de poezie. Volumul lansat miercuri,  de către avocatul Ciorgodă se intitulează „Noile aventuri ale Corbului Judecător: Codul de Procedură Penală în Versuri”. Este al doilea volum dintr-o serie de cărți de educație juridică pentru copii, în care autorul, sub forma unor fabule, explică noțiuni de drept.

Primul volum al seriei se intitulează „Un judecător printre copii”.  Personajul principal al cărții,  Corbul Judecător,   răspunde la întrebări  despre semnificația  dreptății, care este efectul minciunii asupra noastră și de ce nu este bine  să lovim sau să furăm.

…am avut bucuria de a reveni în mijlocul tinerilor din orasul nostru, de data aceasta elevi de gimnaziu, cărora le-am prezentat volumul dedicat lor, dar și părinților și bunicilor dornici de a canaliza atenția celor mici spre preocupări de ordin educativ.

Interesul arătat lucrării de către elevii giurgiuveni m-a convins, încă o dată, că dumnealor sunt avizi de cunoaștere, de a învăța lucruri noi și de a face cunoștință cu un domeniu inedit, materia dreptului penal a declarat autorul celor prezenți la lansarea cărții” – a precizat autorul cărții.

Și astfel iată că se naște un mod cu totul  altfel de a  explica  juridic  legi sau reguli sociale pe care copiii le vor digera, cu siguranță, cu multă plăcere și interes…

(Jurnal)

