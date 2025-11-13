Un singur focar de pestă porcină în județul Giurgiu. Cauzele apariției pestei…Funcționarea Târgurilor de animale este strict interzisă!

SITUAȚIA ACTUALIZATĂ A PESTEI PORCINE AFRICANE LA NIVELUL JUDEȚULUI GIURGIU
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu ne-a informat că la data de 13.11.2025 în judeţul Giurgiu evoluează un focar de Pestă Porcină Africană la suinele domestice din localitatea Buturugeni.
După cum ne declara dir. adj. dr. Mădălina Stocheci Florescu, la nivelul exploatației respective au fost luate măsurile legale pentru limitarea extinderii virusului în afara gospodăriei.
„În această situație facem apel la crescătorii de suine, ca orice suspiciune de boală să fie anunţată imediat medicului veterinar, DSVSA Giurgiu sau autorităţilor locale in vederea eliminării, pe cât posibil, a probabilității diseminării virusului în afara gospodăriei” – ne-a mai precizat directorul DSVSA Giurgiu.
Comercializarea, înstrăinarea sau mișcarea sub orice formă a porcilor vii, pot favoriza extinderea bolii în afara acestor zone.
Achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de extindere a Pestei Porcine Africane, în acest caz proprietarii de animale putând fi sancționați contravențional, fapt ce duce, implicit, la neacordarea despăgubirilor cuvenite, în cazul apariției bolii.
Menționăm că pe perioada restricțiilor, și nu numai, reprezentanții DSVSA Giurgiu. împreună cu cei ai Inspectoratului Județean de Poliție, efectuează controale în trafic pentru a descuraja aceste activități ilicite.
Un alt risc de apariție a Pestei Porcine Africane în gospodărie îl reprezintă și administrarea în hrana suinelor a furajelor recoltate de pe câmp fara a fi respectata perioada de așteptare recomandată. De asemenea, este contraindicata administrarea în hrana suinelor a resturilor alimentare rezultate din gospodăria proprie sau procurate de la unitățile de alimentație publică.
Tinând cont că boala evoluează la nivel național, funcționarea târgurilor de animale de pe întreg teritoriul țării este în continuare interzisă.
Datorită apropierii sărbătorilor de iarnă, când, în mod tradițional se sacrifică porcii, o atentie sporită trebuie acordată măsurilor de biosecuritate de la nivelul exploatațiilor, prin introducerea în spațiile de creștere a suinelor, de cumpărători care circulă, de la o curte la alta, în căutarea porcului „ideal”, putând fi purtători și diseminatori ai virusului Pestei porcine africane.
Contrar mitului prin care Pesta porcina africana apare numai în perioada sărbătorilor de iarnă, doresc să mentionez ca focare de boala au aparut dealungul intregului an calendasristic si nu sezonier. Astfel, in exemplificarea celor spuse, pe raza judetului Giurgiu in anul 2025 au evoluat un numar de 8 focare, declarate 2 in luna iunie, 2 in luna iulie, unul in septembrie si 3 in octombrie. Asa cum am mai mentionat anterior un singur focar mai este activ, pentru acesta ridicandu-se resrictiile in data de 28.11.2025, restul fiind inchise – ne-a mai menționat dr. Mădălina Stocheci Florescu.
Domnia sa ne mai spunea că „fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.”
Această colaborare a condus la diminuarea semnificativă a numărului de focare, de la 47 în anul 2023, la 15 în 2024, respectiv doar 8 cazuri, anul acesta.
(Jurnal)