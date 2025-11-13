Nu vom putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă ne-am plătit taxele locale! Cum va putea fi redobândit permisul de conducere…

În contextul reformei convenite de coaliția de la guvernare, în cazul administrației locale, regula va impune primarilor și șefilor de Consilii Județene să reducă cu 30% numărul total de posturi (adică inclusiv cele vacante).
Totodată în 2027 toate UAT-urile trebuie să reducă cu 10% posturile”.
De precizat că tăierile de costuri, adică scăderea salariilor și concedierile, nu se aplică în învățământul preuniversitar, la creșe și în sănătate, a declarat ministrul Cseke Attila.
Alte măsuri din pachetul de reforme convenit de coaliție
Pe lângă reducerile de cheltuieli, liderii coaliției au convenit și alte modificări:
Posibilitatea de angajare a unui funcționar public cu jumătate de normă. ”E cazul pentru primării mai mici care pot angaja cu jumătate de normă un contabil sau un expert în achiziții”, a dat ca exemplu ministrul Cseke Attila
Obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale
Permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele locale la bugetul local
Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, i se suspendă automat permisul de conducere
Apare posibilitatea ca o autoritate centrală (minister, de exemplu) să preia activitatea de suport la instituțiile subordonate. ”Ministerul Dezvoltării va putea să furnizeze activitatea juridică, economică, de achiziții sau comunicare la instituțiile din subordine, de exemplu”, a declarat ministrul Cseke Attila.
Cum se vor face tăierile de bugete în administrația centrală?
Ministrul Cseke Attila a declarat că ministerele și agențiile centrale trebuie să își reducă cheltuielile de personal cu 10% în 2026 față de 2025. El a explicat că, dat fiind că la nivel central nu există un normativ de personal așa cum există în administrația locală, fiecare minister va trebui să facă o analiză.
”Propunerea de text convenită în coaliție e ca la nivelul ordonatorului să existe o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal. La unele instituții subordonate poate fi scădere mai mare, la altele mai mică. Deci se dă o anumită libertate ordonatorului de credite”, a spus ministrul.
Cum se va opera efectiv această scădere? ”Legea bugetului de stat pe 2026 va prevedea o sumă cu 10% mai mică pentru personal decât în 2025”, a mai spus ministrul Cseke Attila.
(Jurnal)
Sursa: G4Media