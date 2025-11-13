Evaziune fiscală de milioane!” – 34 de percheziții în București și patru județe, printre care și Giurgiu. Administratorii unor firme, acuzați că au păgubit statul cu aproape 4 milioane de lei

Zeci de percheziții au avut loc joi dimineață, 13 noiembrie, în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița și Prahova, într-un amplu dosar de evaziune fiscală în formă continuată și agravată, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, acțiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul mai multor structuri din teritoriu. În total, au fost puse în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară.
„Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița și Prahova, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
Cum funcționa schema de evaziune
Conform datelor din anchetă, în perioada ianuarie 2024 – august 2025, administratorii mai multor firme ar fi ascuns surse impozabile, nedeclarând toate veniturile brute asimilate salariilor și ar fi înregistrat cheltuieli fictive, fără ca acestea să aibă la bază operațiuni comerciale reale.
Anchetatorii susțin că firmele implicate ar fi fost folosite pentru a masca plăți și a reduce artificial obligațiile fiscale către bugetul de stat.
Prejudiciu este uriaș: aproape 4 milioane de lei!
Prejudiciul calculat până acum se ridică la 3.905.000 de lei, bani care ar fi trebuit virați către stat sub formă de taxe și impozite. În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat documente contabile, înscrisuri și bunuri de interes pentru anchetă.
Persoanele vizate au fost conduse la audieri, urmând ca procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București să decidă ce măsuri legale se impun.
La acțiune au participat:
Polițiști din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din toate sectoarele Capitalei;
Echipaje ale Serviciului de Acțiuni Speciale București și Prahova;
Luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei;
Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.
Cercetările sunt în plină desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Autoritățile spun că vor extinde ancheta pentru a identifica toate persoanele și firmele implicate în rețeaua de evaziune fiscală, precum și traseul complet al banilor care au fost scoși ilegal din circuitul fiscal.
Un oficial din cadrul anchetei a declarat pentru surse judiciare:„Este vorba despre un mecanism complex, bazat pe firme-paravan și documente fictive. Verificăm toate lanțurile de tranzacții pentru a stabili amploarea reală a prejudiciului.”
Operațiunea economică desfășurată joi marchează una dintre cele mai ample acțiuni din acest an ale Poliției Capitalei în lupta împotriva evaziunii fiscale organizate, fenomen care continuă să producă pierderi uriașe bugetului statului.
Sursa: Știri pe surse