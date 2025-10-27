Un proiect al Consiliului local Giurgiu ar putea oferi „moca” un teren, rromilor de la Asociația Partida Romilor

Joi 30 octombrie 2025 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Giurgiu, în care se vor dezbate și se vor vota mai multe proiecte de hotărâri. Se va dezbate, pe rând, nu mai puțin de 38 depuncte, întrucât transparența și dialogul reprezintă atuurile unei administrații democratice și eficiente, nu-i așa?!
Unul dintre proiecte, mai precis nr.262 din 0810.2025, se referă la un „cadou” ce ar urma să fie făcut de noi toți, prin mâna ridicată a consilierilor, a unui teren dat spre folosință „gratuită” (!!), Asociației Partida Romilor – Pro Europa. Teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, str. Rozelor FN (fără număr).
De precizat pentru cei ce nu știu, că la Giurgiu rromii sunt reprezentați nu numai de Asociația Partida Romilor Pro Europa, ci și de A.U.R , adică Alianța Pentru Unitatea Rromilor.
Ambele foruri, care „luptă neobosit” pentru drepturile și libertățile minorităților sunt reprezentate de Marius Ursaru, zis „Totila” (foto).
În consecință „dacă e trădare, vorba lui nenea Iancu: „vrem să știm și noi!” , cetățenii acestei comunități, care sunt argumentele legale și oportunitatea acestui transfer oferit „moca” (probabil că prietenii știu de ce !) din patrimoniul orașului. Totodată am fi curioși să aflăm ce suprafață are terenul, ce activitate ar urma să se desfășoare pe el și evident scopul acestui transfer. Totodată am dori să știm la cât este evaluat acest teren, cât și istoricul său.
Gurile rele spun că de fapt acest cadou ar fi o recompensă pentru efortul Asociației, din perioada campaniei electorale, dar noi nu le credem, nu le credem deloc…Sunt doar niște calomnii ordinare…
Dar atâta timp cât cadoul este făcut din patrimoniul nostru, al municipalității, nu credeți totuși că este firesc ca giurgiuvenii să fie informați în mod complet și corect?
