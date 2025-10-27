Deputat Marian MINA: „Gata, domnule premier Bolojan, opriţi-vă din văicăreli şi reveniţi la priorităţile de guvernare!”

„Gata, domnule premier Bolojan, opriţi-vă din văicăreli şi reveniţi la priorităţile de guvernare! Intrăm în criză de timp iar românii s-au săturat de tergiversări, abordări greșite, inaplicabile sau neconstituţionale.

Gata, domnule premier Bolojan, a fost stabilită data alegerilor parţiale, s-a închis tema de dispută politică, aşa că trebuie să treceţi ACUM la finalizarea tuturor măsurilor fără de care bugetul anului viitor nu poate fi construit:

Proiectul privind administrația locală, dar și centrală;

Cele două proiecte ale PSD privind stimularea economică;

Creșterea salariului minim;

Proiectul care conține măsuri fiscale – reîntors în Parlament din cauza prevederii neconstituționale referitoare la utilizarea detectorului pe minciuni în ANAF și la Vamă.

Domnule premier, vă amintim că noi, #PSD , am depus, deja de câteva săptămâni bune, proiectele privind stimularea economică, am prezentat soluțiile adecvate pentru reducerea cheltuielilor în administrație şi am propus corecturile necesare pentru excesele ori greșelile din pachetele asumate de dumneavoastră! #PSD acționează cu toată buna credință și pretinde, absolut justificat, același lucru de la partenerii săi politici!

Aşadar, este timpul să treceţi şi dumneavoastră la treabă şi este OBLIGATORIU ca TOATE măsurile convenite în Coaliție să fie adoptate, în final, de Parlament și promulgate, pentru că altfel nu pot fi luate în calcul la proiecția bugetară pentru 2026!”

Deputat Marian MINA