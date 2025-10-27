Giurgiu fierbe: Oamenii de afaceri, locali, vor protesta joi, în fața Primăriei! „Ne împovărați, nu ne ascultați!”

Revolta antreprenorilor giurgiuveni! Mediul de afaceri iese în stradă împotriva noii taxe de salubrizare!
Mare parte din reprezentanții mediului de afaceri din Giurgiu devine activ și dorește ca autoritățile să conștientizeze că împovărarea mediului privat nu este o soluție sustenabilă pe termen lung.
Iată de ce joi, 30 octombrie este anunțat un miting de protest al acestora în fața Primăriei municipiului Giurgiu, protest îndreptat împotriva unei Hotărâri a CL privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare.
Așa cum ne declarau o parte dintre antreprenorii giurgiuveni, cităm: „ „Mediul de afaceri local merită respect, întrucât taxele lor se regăsesc în bugetul local și că ar fi fost nevoie, mai înainte de toate, de un dialog constructiv între autorități și cei ce creează locuri de muncă și aduc bani din taxe, la bugetul local.
„Ar fi o primă formă de transparență, respect, dialog și exercițiu democratic” – ne mai declara altcineva.
Pentru că dialogul a fost ignorat, reprezentanții mediului de afaceri au decis ca pe data de 30.10.2025. în intervalul orar 13.30-15.00, să protesteze pe trotuarul din fața Primăriei Giurgiu.
La acest protest – conform autorizațiilor – și-au anunțat prezența circa 100 de persoane, reprezentanți ai unor societăți comerciale locale.
Traseele de acces spre locul adunării și cele de dispersare vor fi: Bulevardul București, st. Petre Ghelmez, bld. Independenței și bld. CFR.
Dialogul care n-a existat
Protestul este îndreptat, așa cum aminteam anterior, împotriva HCL 174/175 din data 04.08.2025 , prin care s-a aprobat „Regulamentul de colectare și transport deșeuri municipal, de la generatorii de deșeuri din categoria non casnici de pe raza municipiului Giurgiu (inclusiv a anexelor care fac parte integrantă din această hotărâre)”.
La rândul ei HCL 175/04.08.2025 instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici care refuză să încheie contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare din municipiul Giurgiu, în cuantum de 747 lei/ lună, în baza art. 14 din Legea 554/2004, până la soluționarea instanței de fond.
Un război rece, fără precedent, ce atrage atenția asupra distanței din ce în ce mai mari dintre mediul decizional și antreprenorii locali.
Sperăm ca toate măsurile ce privesc mediul de afaceri să se dispună doar după un dialog între comisiile economice ale municipalității, reprezentanți ai instituțiilor locale, consilierii locali și reprezentanții mediului de afaceri, local.
Să nu uităm totodată că mediul de afaceri este supus în actualul context economic, multor presiuni, fie ele de natură fiscală, fie legate de resursa umană , de o impredictibilitate care prezintă un risc major și nu în ultimul rând, supus la presiuni sociale, dispariția unor agenți economici din peisajul privat local nu ar fi decât o uriașă pierdere pentru orașul Giurgiu.
(Jurnal)
