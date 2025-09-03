Un giurgiuvean a dat 500 de lei pe o pungă de semințe, iar  altul a plătit dedicații muzicale făcute vecinilor, de 2.000 lei!  

Pasiunile se plătesc mai întotdeauna scump! Asta au simțit, pe propriul lor buzunar, niște giurgiuveni pasionați de scuipat semințe și de ascultat muzica la…„blană”, adică la maximum de decibeli. În data de 2 august, la ora 20.15, polițiștii locali au aplicat numitului M.R, în vârstă de 33 ani, o sancțiune contravențională, conform LG. nr. 61/1991 modificată și completată, în valoare de 2.000 lei pentru deranjarea liniștii și ordinii publice, undeva pe Fundătura „Toporași”, folosind aparatura muzicală din dotare la intensitate maximă. Acesta însă nu s-a conformat dispoziției polițiștilor locali de a opri aparatura muzical, el fiind sancționat, gradual, așa cum prevede legea, cu o nouă amendă în valoare de 3.000 lei! În aceași zi polițiștii locali au depistat și identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 29 de ani, care consumau semințe, aruncând cojile în stația mijloacelor de transport în comun de la Bariera Alexandriei. Cei trei au fost sancționați contravențional – conform HCLM nr. 164/2022, modificată și completată – cu amendă de 500 lei, fiecare.

Sursa: Poliția locală

Foto: romanul financiar.ro