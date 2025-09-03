Primăria Giurgiu și alte 28 de primării din județ trebuie să se restructureze! Câți angajați pleacă acasă…!

Măsurile Guvernului Bolojan încep să facă primele victime. Astfel, Primăria Giurgiu ca și primăriile din județul Giurgiu, în număr de 54, sunt afectate direct de criza economică prin care trecem.
Una dintre măsuri este reducerea, în procent de 40%, din rândul salariaților primăriilor. Pentru ca reducerea să fie una reală, care să aibă efectul economic scontat, ea trebuie să se aplice posturilor ocupate în mod real.
Precizăm acest lucru pentru că o parte dintre primari, la nivel național, pentru a împăca și capra și varza, adică și guvernul, dar și pe angajați, au redus personalul doar pe hârtie, reducând de fapt posturile vacante, nu și pe cele ocupate. Adică un fel de frecție la picior de lemn, deși mulți dintre aceștia, înainte de a afla de măsură, au angajat un număr semnificativ, astfel că acest joc murdar, îl plăteam tot noi, contribuabilii.
La Giurgiu, așa cum arată și harta expusă mai sus, sunt 2522 de posturi aprobate, din care total posturi ocupate 1743, iar total posturi după reducere – 1665. Practic vorbim de o reducere de 17%.
Potrivit tabelului realizat de Guvern, în 28 de primării din județul Giurgiu trebuie desființate 198 de posturi.
La Primăria municipiului Giurgiu cele 323 de posturi la acest moment nu sunt afectate de această măsură, ci dimpotrivă în acest nou context se putea ajunge la 553 de posturi. Chiar dacă s-ar aplica o diminuare a personalului cu 45 %, vor mai rămâne încă 11 posturi vacante.
Din discuțiile cu reprezentanții administrației locale, organigrama era subdimensionată de multă vreme, situația fiind dictată de lipsa de bani a Primăriei.
De precizat că 10 din angajații Poliției locale vor trebui să plece căci numărul maxim se va calcula la numărul populației municipiului și astfel din cei 62 de salariați vor trebui să rămână 52. O soluție ar fi ca cei 10 polițiști să fie relocați în cele 11 posturi vacante.