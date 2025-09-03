miercuri, septembrie 3, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Alina Meclea, explică modul în care sunt privite examenele Cambridge și cât de importante sunt performanțele elevilor giurgiuveni! (Vezi Link)

Inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Alina Meclea, explică modul în care sunt privite examenele Cambridge și cât de importante sunt performanțele elevilor giurgiuveni! (Vezi Link)

Jurnal
-
0
Inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Alina Meclea, explică modul în care sunt privite examenele Cambridge și cât de importante sunt performanțele elevilor giurgiuveni! (Vezi Link)
https://www.facebook.com/reel/1565487998153094

Din primele clipe ale instalării sale în funcția de inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Alina Meclea a înțeles că nu este timp de răgaz și că reformele începute la nivelul sistemului de învățământ giurgiuvean trebuie continuate într-un ritm alert.

În link-ul alăturat veți găsi  punctul  de vedere al noului inspector general,  asupra începutului de an școlar și o explicație privind  importanța examenelor Cambridge pentru elevii giurgiuveni…

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
32.5 ° C
32.5 °
32.5 °
26 %
4.2kmh
0 %
mie
32 °
J
34 °
vin
33 °
S
34 °
D
34 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com