Un fotomodel din Dubai deține firme care livrează servicii de „catering” la școli din țară și cumpără imobile în Giurgiu!

De ce și-ar cumpăra un fotomodel din Dubai apartamente în Giurgiu? Sau poate e înnebunită după mititeii de la Dorobela…

Sau poate îi plac călătoriile în timp și cum mașina timpului încă nu funcționează, o călătorie din Dubai în Giurgiu, te întoarce cu cel puțin 50 de ani înapoi, în timp. Sau poate altele sunt motivele, însă hai să vedem ce învârte această firmă…

Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe, arată mai multe surse deschise, consultate de G4Media.

Firma e deținută formal de un fotomodel din Dubai (n-are nici o legătură cu femeia din poză), ci  cu mediul politic,  cu Sorina Docuz, apropiata fostului premier Marcel Ciolacu (de ea e vorba în…fotografie).

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) indică faptul că primele contracte de acest gen au fost atribuite acestei societăți în mai 2024, an în care Gab Pavolux a încasat din astfel de înțelegeri aproape 1,1 milioane lei, fără TVA.

Autoritățile contractante au fost școli din București și primării rurale din Argeș, Teleorman și Dâmbovița.

În 2025, în SEAP figurează contracte ale acestei firme în valoare de aproape 2,35 milioane lei, fără TVA, aproape toate semnate cu unități de învățământ din Capitală. Toate acestea au fost fost atribuite direct.

 În paralel cu obiectul de activitate, Gab Pavolux a achiziționat apartamente în Giurgiu, Popești-Leordeni și Voluntari.

În concluzie Giurgiu începe să devină tot mai tentant pentru fotomodelele din Dubai! Păi la cât urcă  prețurile în Dubai, la apartamente,  mai tentant e municipiul nostru!

